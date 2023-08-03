Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров

Глава Минпромторга рассказал о развитии автопрома и импортозамещении.

Вице-премьер России, а также министр по промышленному развитию и торговле Денис Мантуров отчитался главе государства Владимиру Путину о замещении отечественной продукции почти на всех автомобильных предприятиях страны ушедших из России иностранных партнеров. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с руководителями экономической отрасли в Кремле при участии главы государства Владимира Путина.

Мы по вашему поручению, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие и они подобрали индустриальных партнеров. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Вице-премьер примел в качестве позитивных завод "Москвич" в российской столице,а также недавно открытую площадку "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, возобновление работы "Автотора" в Калининграде, завод "Соллерс" в Татарстане. Чиновник пояснил, что эти отделения не просто восстановили свою работу, но уже и имеют планы на развитие в будущем.

Мантуров сообщил, что российская продукция представлена почти в 80 странах.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live