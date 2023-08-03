Мантуров сообщил, что российская продукция представлена почти в 80 странах

Глава Минпромторга РФ оценил экспорт товаров из страны на мировые рынки.

Отечественное торговое представительство существует в 78 странах, за 2023 год Россия смогла открыть пять новых точек. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с руководителями экономической отрасли в Кремле при участии главы государства Владимира Путина.

Только за последний год мы открыли новых точек пять. Это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. Общей сложностью мы представлены сейчас в 78 странах. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Мантуров: российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь.

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