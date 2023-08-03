Мантуров сообщил, что российская продукция представлена почти в 80 странах

Отечественное торговое представительство существует в 78 странах, за 2023 год Россия смогла открыть пять новых точек. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с руководителями экономической отрасли в Кремле при участии главы государства Владимира Путина.
Только за последний год мы открыли новых точек пять. Это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. Общей сложностью мы представлены сейчас в 78 странах.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Мантуров: российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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