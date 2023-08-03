Мантуров: российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь

Глава Минпромторга РФ оценил санкционное давление со стороны Запада.

Глава российского министерства по промышленному развитию и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что темпы роста обрабатывающего производства могут опередить запланированные показатели. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с руководителями экономической отрасли в Кремле при участии главы государства Владимира Путина. Чиновник пояснил, что острая фаза со стороны западного санкционного давления была пройдена страной практически без потерь.

В целом нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь... И если мы сохраним заданный темп, то это уже будет выше, чем мы изначально прогнозировали Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт уточнил, что непосредственно в обрабатывающей промышленности аналитиками регистрируется потенциальное опережение запланированных цифр.За январь 2023 года в профильном ведомстве прогнозировали рост обрабатывающего производства на уровне около двух процентов. Однако показатели на самом деле оказались лучше.

Мантуров оценил новую Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль потребителям.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live