Мантуров оценил новую Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль потребителям

Глава Минпромторга проехался на новом автомобиле в Петербурге.

Российский вице-премьер, глава министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров провел тест-драйв нового автомобиля "Автоваза" Lada X-Cross 5, после чего рекомендовал эту машину потребителям к покупке. Своим мнением чиновник поделился с журналистами на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В тест-драйве вместе с представителем правительства принял участие президент компании "Автоваз" Максим Соколов, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер движения ЛДПР Леонид Слуцкий

Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточно приемистая в соответствии с классом машина. Поэтому рекомендую нашим потребителям. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Минпромторг заявил, что доля отечественных авто в 2025 году должна составлять не менее 60%.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости