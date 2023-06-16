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Минпромторг заявил, что доля отечественных авто в 2025 году должна составлять не менее 60%

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Альберт Каримов оценил ситуацию в стране с транспортными средствами.

Доля отечественных автомобилей в России должна достигнуть не менее 60% в 2025 году. Соответствующими планами правительства в ходе выступления на сессии "Российский автопром: настоящее и будущее" в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился заместитель главы российского министерства по промышленности и торговли Альберт Каримов.

Это задача, которая у нас прописана в стратегии, которая утверждена в конце прошлого года...состоит в том, чтобы мы увеличили предложение, чтобы заработал в полную мощность наш автопром. <...> Мы должны достигнуть отметки на рынке легковых автомобилей в 2025 году не менее 60% и дальше ее наращивать.

Альберт Каримов, замглавы Минпромторга РФ

Напомним, что в декабре 2022 года кабинет министров утвердил Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. В документе говорится о том, что выпуск транспортных средств в стране будет удвоен в ближайшие два-три года. Задачу насытить внутренний рынок, обеспечить достаточное предложение, в первую очередь легковых, ставил перед чиновниками глава государства  Владимир Путин. 

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Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: автопром, альберт каримов, минпромторг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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