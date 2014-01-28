Денис Мантуров: мы хотим возрождать российские автобренды

Глава Минпромторга оценил состояние автоотрасли в стране.

Российская промышленность демонстрирует "бодрый настрой" в преддверии ПМЭФ-2023, так как со времен прошлого форума экономическая система страны смогла адаптироваться к внешним вызовам. Однако чиновник продолжают держать руку на пульсе. Об этом в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" поделился российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пояснил, что у правительства получается своевременно реагировать на то, что происходит в мире, а также предпринимать необходимые меры поддержки.

Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка - это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В настоящее время Минпромторг РФ поддерживает возрождение отечественного автомобильного бренда "Ока", поэтому готов рассмотреть вопрос оперативно, сразу после того, как будет соответствующее предложение от автоконцернов.

Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости