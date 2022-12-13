Алла Манилова стала директором Русского музея

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, руководителя освободили от должности статс-секретаря − заместителя министра культуры.

Статс-секретарь − заместитель министра культуры РФ Алла Манилова освобождена от прежней должности. Руководитель станет гендиректором Государственного Русского музея. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Чиновница покинула должность согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по собственной просьбе.

Вместо неё замглавой ведомства стал бывший руководитель ФГБУК "Росконцерт" Андрей Малышев.

Алла Манилова родилась в 1957 году в Ленинграде. В период с 2003 по 2008 г.г. она была членом правительства Санкт-Петербурга, председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ. С 2008 по 2011 г.г. являлась вице-губернатором Петербурга и руководила сферами культуры, науки, образования, молодежной политики, взаимодействия со СМИ, событийного туризма и рекламы.

Напомним, ещё месяц назад в Минкульте заявляли, что Алла Манилова не планирует покидать пост замглавы Минкульта РФ ради руководства Русским музеем в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ