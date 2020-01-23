Мандарины подорожали на 60% в преддверии Нового года в Петербурге

Год назад мандарины стоили 150-170 рублей за килограмм, в этом году – 250 рублей за килограмм.

Магазины Петербурга получили новогоднюю поставку мандаринов. Она оказалась на 60% дороже, чем предыдущие. Об этом 1 декабря пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.

Год назад мандарины стоили 150-170 рублей за килограмм, в этом году – 250 рублей за килограмм. Отметим, что некоторые сорта подорожали до 410 рублей. По словам основателя компании Madari Руслана Кисса, средняя оптовая цена в России — 150-160 рублей за килограмм мандаринов, турецкие — подешевле, марокканские — подороже.

Предприниматель рассказал, что на цены повлияли нарушенная логистика и то, что крупнейшие перевозчики перестали работать в стране. Средняя стоимость фрахта выросла в два раза. Это повлияло на цены.

Вторая проблема — это плохой урожай цитрусовых, особенно мандаринов по всему миру. Больше всего цитрусовых в Россию попадают из Египта, Турции, Марокко и Пакистана. Есть небольшие поставки из Абхазии. В этот раз поставщики обещают в два раза меньше товара, чем обычно.

Фото: pxhere

