Роберто Манчини женится на своей помощнице

Тренер ФК "Зенит" сделал предложение руки и сердца своей помощнице по правовым вопросам.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини намерен жениться во второй раз. Об этом стало известно сегодня, 21 марта от итальянского интернет-издания fcinter1908.it.

Новой спутницей Манчини стала Сильвия Фортини. Напомним, что она является его помощницей по юридическим вопросам. Стоит отметить, что Сильвия ответила возлюбленному согласием на предложение выйти за него замуж. Кроме того, сообщается, что Сильвия собирается приехать в Россию.

Отметим, что Манчини уже был женат на Федерике Морелли. Также у главного тренера "сине-бело-голубых" есть дочь Камилла и два сына - Филиппо и Андреа.

Фото: Instagram - family2foot2