Манчини сказал, что не будет выставлять второй состав на оставшиеся игры ЛЕ

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что не допустит ротации ради ротации в оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы.

Наставник "Зенита" после игры с "Русенборгом" ответил на вопрос журналистов о том, будет ли его команда играть оставшиеся матчи Лиги Европы "вторым составом". Напомним, что после трех туров в групповом этапе ЛЕ клуб из Петербурга является единоличным лидером группы L. "Зенит" находится на 1-м месте с 9-ю очками, и практически гарантировал себе выход в следующий этап турнира.

Мы не думаем о ротации. Для нас главное - выйти из группы. Первое место сейчас - это большой успех, ведь на старте мы вообще считались третьей по силе командой в группе Роберто Манчини, главный тренер ФК "Зенит"

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