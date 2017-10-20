Коре Ингебригтсен: вы должны радоваться изменениям в российском футболе

Главный тренер ФК "Русенборг" из Норвегии сделал несколько комплиментов российскому футболу. По его словам, за последние годы уровень клубов из России поднялся. Об этом Коре Ингебригтсен рассказал на послематчевой конференции в Санкт-Петербурге.
"Я приезжал сюда 15 лет назад на игру против "Динамо". Это было достаточно давно. За эти 15 лет произошло очень много изменений, очень сильно изменился российский футбол и Россия. Вы должны радоваться таким изменениям", - сказал наставник норвежской команды.
Напомним, что вчера, 19 октября, "Русенборг" уступил "Зениту": "сине-бело-голубые" победили со счетом 3:1. После 3-го тура российская команда является безоговорочным лидером группы L в Лиге Европы.
Ранее мы писали, что Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче "Зенит"-"Русенборг".