Вечером 19 октября на стадионе "Санкт-Петербург Арена" проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг".
Второй тайм матча ознаменовался двумя голами футболиста петербургской команды Эмилиано Ригони. Это уже третий забитый мяч за игру. Сейчас счет 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
Отметим, что матч посетили более 46 тысяч зрителей.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" отличился в первые минуты матча с "Русенборгом".
Сегодня, 21:34
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Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче "Зенит"-"Русенборг"
Второй тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг" ознаменовался двумя забитыми мячами петербургского игрока Эмилиано Ригони. Это третий гол футболиста за игру.
Вечером 19 октября на стадионе "Санкт-Петербург Арена" проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг".