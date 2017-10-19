Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче "Зенит"-"Русенборг"

Второй тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг" ознаменовался двумя забитыми мячами петербургского игрока Эмилиано Ригони. Это третий гол футболиста за игру.

Вечером 19 октября на стадионе "Санкт-Петербург Арена" проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг".



Второй тайм матча ознаменовался двумя голами футболиста петербургской команды Эмилиано Ригони. Это уже третий забитый мяч за игру. Сейчас счет 3:0 в пользу сине-бело-голубых.



Отметим, что матч посетили более 46 тысяч зрителей.



Ранее мы сообщали, что "Зенит" отличился в первые минуты матча с "Русенборгом".

