Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 22:13
0
TretyakovaS
185
Код вставки плеера

Далер Кузяев не сыграет с "Русенборгом" из-за травмы плеча

0
 
 

Полузащитник ФК "Зенит" Далер Кузяев не сможет присутствовать на матче лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы. Об этом 1 ноября заявил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не сможет присутствовать на матче лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы, заявил главный тренер команды Роберто Манчини. Об этом пишет "Фонтанка". 

Тренер также упомянул и Александра Анюкова, который останется тренироваться на базе в Петербурге. 

По данным "Спорт-Экспресса", у Кузяева травмировано плечо. 

Напомним, матч "Зенит" – "Русенборг" пройдет 2 ноября в Тронхейме (Норвегия). 

Теги: зенит , зенит русенборг , новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5