Далер Кузяев не сыграет с "Русенборгом" из-за травмы плеча

Полузащитник ФК "Зенит" Далер Кузяев не сможет присутствовать на матче лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы. Об этом 1 ноября заявил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не сможет присутствовать на матче лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы, заявил главный тренер команды Роберто Манчини. Об этом пишет "Фонтанка".



Тренер также упомянул и Александра Анюкова, который останется тренироваться на базе в Петербурге.



По данным "Спорт-Экспресса", у Кузяева травмировано плечо.



Напомним, матч "Зенит" – "Русенборг" пройдет 2 ноября в Тронхейме (Норвегия).