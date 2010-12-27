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Манчини планирует привести "Зенит" к победе на чемпионате России
Сегодня, 11:10
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nadiputintseva
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Манчини планирует привести "Зенит" к победе на чемпионате России

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Тренер "Зенита" заявил, что постарается выиграть чемпионат России по футболу для болельщиков "сине-бело-голубых".

После того, как петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в домашнем матче екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1, главный тренер команды Роберто Манчини заявил, что постарается выиграть и чемпионат России по футболу, сообщает "РИА новости".

Победа была одержана в рамках 19-го РФПЛ. Петербуржцы вновь оказались на втором месте в турнирной таблице. Ранее, команда после продолжительного лидерства выдала серию неудачных матчей, в связи с чем пропустила на первое место московский "Локомотив".

Тренер, отметив, что у каждой команды бывают моменты, когда все идет не так, как нужно, рассказал, что "Зенит" прошел в евровесну. 

Фото: http://fc-zenit.ru

Теги: зенит , манчини , новости спб , спорт , чемпионат россии по футболу
Категории: Зенит Футбол в России и Европе Новости СПб

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