Манчини планирует привести "Зенит" к победе на чемпионате России

Тренер "Зенита" заявил, что постарается выиграть чемпионат России по футболу для болельщиков "сине-бело-голубых".

После того, как петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в домашнем матче екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1, главный тренер команды Роберто Манчини заявил, что постарается выиграть и чемпионат России по футболу, сообщает "РИА новости".

Победа была одержана в рамках 19-го РФПЛ. Петербуржцы вновь оказались на втором месте в турнирной таблице. Ранее, команда после продолжительного лидерства выдала серию неудачных матчей, в связи с чем пропустила на первое место московский "Локомотив".

Тренер, отметив, что у каждой команды бывают моменты, когда все идет не так, как нужно, рассказал, что "Зенит" прошел в евровесну.

Фото: http://fc-zenit.ru