Манчини: игра с "Локомотивом" будет напряженной, но нам поможет поддержка трибун

В это воскресенье, 29 октября, петербургский "Зенит" примет на своем поле "Локомотив" из Москвы. Роберто Манчини поделился со СМИ своими ожиданиями от центральной игры тура.

Роберто Манчини считает, что в игре между лидерами РФПЛ из "Зенита" и "Локомотива" многое будет зависеть от уровня поддержки трибун. Об этом он рассказал на брифинге во время открытой тренировки в пятницу, 27 октября. Итальянский специалист заявил, что игра с "железнодорожниками" будет напряженной, и клубу понадобится грамотный саппорт.

"Я считаю, что это отличная команда, с ними будет тяжело играть. Но нам надо помнить, что мы играем дома и нам нужно брать очки. Фанаты - это наш 12 игрок, они для нас очень важны, и все футболисты ощущают поддержку на поле. Я ожидаю полного стадиона, никак иначе, как было на всех последних играх", - сказал Роберто Манчини.

Главный тренер "Зенита" напомнил, что на этот раз стадион будет отапливаться, так что будут созданы все условия для того, чтобы болельщики пришли и им было комфортно.

Видео: канал Piter.TV