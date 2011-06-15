Стал известен стартовый состав ФК "Зенит" на матч с "Локомотивом"

Игра началась в 16:30 на "Газпром Арене" в Петербурге.

Тренеры ФК "Зенит" определили начальный состав матча с "Локомотивом", который уже стартовал сегодня, 24 сентября, в 16:30 на "Газпром Арене" в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Игра проходит в рамках 9-го тура РПЛ. На поле вышли Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Марио Фернандес, Вендел, Клаудиньо, Вильсон Изидор и Матео Кассьерра. В запасе числятся Александр Васютин, Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Родригао, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Ду Кейрос и Иван Сергеев.

Ранее мы рассказывали о том, что Барриос не покинет петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"