Маньяка-педофила из США продержат за петербуржской решеткой два месяца

Напомним, что Бьерна Ричарда Веста подозревают в изнасиловании глухонемого мальчика.

В пятницу, 7 сентября, Октябрьский районный суд города постановил заключить под стражу гражднина США, который подозревается в изнасиловании глухонемого ребенка. Сообщает служба судов Петербурга.

Следователи выяснили, что Бьерн Ричард Вест уже привлекался по подобному делу в своей стране. На данный момент уроженцу штата Калифорния придется "сидеть" в камере 1 месяц и 29 дней, до 3 ноябяря.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый совершил 2 преступления в отношении несовершеннолетних.

Вероятнее всего, американец находился в России незаконно. Он работал в частной школе английского языка.

Напомним, что в понедельник, 3 сентября, в полицию пришла глухонемая женщина с заявлением о том, что накануне в парке Генерала Селезнева неизвестный совершил действия насильственного сексуального характера в отношении ее 9-летнего сына.

Фото: Pixabay