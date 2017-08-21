Петербуржец домогался до восьмилетней девочки в своей квартире

В правоохранительные органы Северной столицы обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала о том, что взрослый мужчина домогался ее малолетней дочери. По словам матери, 37 летний петербуржец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Грязное преступление, рассказала мать, проходило с девяти вечера до шести утра 4 августа. Все происходило в квартире мужчины.
Как сообщает источник Федерального агентства новостей, подозреваемого задержали. Почему о преступлении сообщили больше чем через две недели после него – пока не известно.
Ранее Piter.tv сообщал, что водитель лесовоза изнасиловал женщину с ограниченными возможностями.