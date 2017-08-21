Водитель лесовоза изнасиловал женщину с ограниченными возможностями

Женщина – инвалид второй группы пострадала от извращенца-насильника

Сорокалетняя жительница Петербурга рассказала, что пострадала от насильника. По ее словам, она ехала в качестве пассажирки с водителем КАМАЗа-лесовоза. Изнасилование произошло около половины шестого часа утра воксресенья, 20 августа 2017 года на автодороге «Самойлово - Зиновьева гора».

Женщина заявила о произошедшем в полицию. В тот же день предполагаемого насильника задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уточняется, что изнасилованная женщина – инвалид второй группы. После того как извращенец надругался над ней, он высадил потерпевшую на безлюдной трассе и уехал.

Видео: архив инстаграм