Маньяк и убийца из Башкирии завалил школьницу из Якутии развратными фото

В Якутии задержан 48-летний уроженец Башкирии. Мужчину, ранее судимого за убийство и изнасилование, подозревают в растлении малолетней.

В Якутии 48-летний приезжий развращал 15-летнюю девочку в мессенджере WhatsUp. Об этом сообщает местная пресс-служба СК РФ.

Эту историю правоохранители стали распутывать после того, как к ним обратилась сама оскорбленная школьница. Девочка рассказала, что с ней на связь в мессенджере вышел незнакомый человек. После обмена общими фразами мужчина стал присылать ей фото своих половых органов и предложил заняться интимом. Барышня ответила отказом и тут же сдала преступника правоохранителям: те нашли обидчика юной особы за несколько часов.

Оказалось, что это 48-летний приезжий из Башкирии. Мужчина славянского происхождения раньше был судим за убийство и изнасилование, а теперь приехал в Якутию на заработки. Он был задержан в Алданском районе, где и происходили крайне неприятные обстоятельства этой истории.

Отметим, что связь по WhatsUp между преступником и девочкой длилась несколько месяцев. Они познакомились 1 июня, а в полицию школьница обратилась только в конце октября.