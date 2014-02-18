Мама учеников школы в Ижевске рассказала об остановке во время стрельбы

По словам женщины, некоторые ученики выпрыгивали из окон в попытке покинуть здание.

Во время стрельбы некоторые ученики школы № 88 в Ижевске попытались покинуть здание, выпрыгивая из окон. Об этом телеканалу "360" сообщила мать двоих школьников — первоклассницы и восьмиклассника.

Детей выводили через школу, видимо, по классам. Сначала класс моего сына, а остальных — второй и первый классы — позже. Говорят, что дети еще выпрыгивали из окон. собеседница телеканала "360"

Женщина уточнила, что в роковой день её дочь не пошла в школу, так как у неё разболелись зубы. В здании находился сын, который в 11:00 отправил сообщение с текстом „Мам, мне страшно. Я тебя люблю, нас расстреливают". Позже информация подтвердилась в чате школы.

Ранее мы сообщили о том, что в Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим в школе Ижевска.

Фото: РИА Новости