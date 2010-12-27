Мама историка Соколова рассказал о его скандалах с убитой аспиранткой

Женщина сообщила о том, что студентка ревновала своего возлюбленного к его детям.

Мама обвиняемого в убийстве 24-летней девушки доцента СПбГУ Олега Соколова рассказала об отношениях его сына с 24-летней девушкой.

По словам женщины, пара познакомилась через общего знакомого, все вместе увлекались французской историей. Преподавателя и студентку объединила любовь к Франции и Наполеону, передал "Пятый канал".

Соколова утверждает, что девушка ревновала историка к его детям и закатывала ему скандалы, при этом у ее сына взрывной и эмоциональный характер.

"Он писал докторскую диссертацию, а она писала кандидатскую. У них настолько много общего, что они все время занимались одним и тем же", - поделилась мать арестованного.

Также женщина сказала, что была против отношений сына с Анастасией Ещенко из-за ее нелюбви к его детям.

Напомним, утром 9 ноября на набережной реки Мойка в Петербурге из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. Как оказалось позже, он попытался избавится от "груза" - отрубленных женских рук. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Мужчина утверждает, что убитая первая напала на него с ножом.

Накануне Октябрьский суд Петербурга арестовал Олега Соколова на два месяца. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура не согласна оставлять доцента в месте, котором проводятся следственные мероприятия. Решение инстанции адвокаты будут обжаловать.

Фото: against_tartuffe / VK