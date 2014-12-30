Мальтийская столовая переедет c улицы Чайковского после 32 лет работы

За эти годы через столовую прошло несколько тысяч пожилых людей. Планируется, что организация переедет в новое здание на улице Константина Заслонова, 10.

Мальтийская столовая на улице Чайковского, 81, где раздавали бесплатные горячие обеды малоимущим жителям, прекращает свою деятельность. Эта новость была опубликована в Telegram-канале Мальтийской службы помощи Петербурга.

Столовая действовала по данному адресу с 1992 года и обеспечивала бесплатными обедами пожилых людей и инвалидов Центрального района города. Сначала ежедневное количество посетителей составляло 600 человек, но со временем, по мере улучшения уровня жизни наших пенсионеров, оно сократилось до 250.

Годовой бюджет столовой составлял порядка 8 миллионов рублей. Главным спонсором заведения являлась Мальтийская служба помощи из немецкого города Вюрцбурга. В последние годы столовую также поддерживал Фонд президентских грантов и один раз - городской бюджет Петербурга. Таким образом, за 32 года столовая сэкономила городу около 250 миллионов рублей благодаря привлечению иностранных инвестиций для помощи пожилым людям.

За эти годы через столовую прошло несколько тысяч пожилых людей. Планируется, что организация переедет в новое здание на улице Константина Заслонова, 10, которое город предоставил в бесплатное пользование до конца года.

Фото: Telegram / Мальтийская Служба Помощи СПб