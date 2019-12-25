Рецидивист изнасиловал и избил петербурженку в Металлострое

Женщина получили закрытую черепно-мозговую травму и гематомы предплечий.

В пятницу, 2 октября, в полицию Колпинского района обратилась 36-летняя жительница поселка Металлострой. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой насильника.

Со слов женщины, вечером 1 октября малознакомый мужчина избил и изнасиловал ее в ее же квартире. Пострадавшая сама обратилась в местный травмпункт, где ей диагностировали гематомы предплечий и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила уголовное дело, в тот же день правоохранители задержали в Металлострое самого насильника. Им оказался 43-летний бывалый рецидивист, неработающий на данный момент. Известно, что ранее мужчина был судим за разбои, угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее в Петербурге 22-летняя девушка стала жертвой насильника из Бокситогорска.

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