Полузащитник "Барселоны" Малком прилетел в Петербург

Ожидается, что он подпишет с "Зенитом" пятилетний контракт.

В Петербург прибыл полузащитник футбольного клуба "Барселона" Малком. Кадры со своей прогулки по Невскому проспекту он опубликовал в своем Instagram.

Вместе с ним из Барселоны вылетел спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта. Ожидается, что в пятницу, 2 августа 22-летний бразилец подпишет пятилетний контракт с петербургским клубом. Предположительно, сумма сделки составит 40 млн евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов.

Напомним, что в 2018 форвард "Барселоны" отыграл за ФК 24 матча во всех турнирах. Малком забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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Фото: malcomoliveira_97 / Instagram