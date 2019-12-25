Малькевич назвал произволом попытки администрации Выборгского района лишить жилья мать Шугалея

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал действия администрации Выборгского района.

Российский журналист, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал действия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, пытающейся лишить квартиры мать социолога и сотрудника фонда Максима Шугалея, похищенного боевиками в Ливии. Общественник назвал действия чиновников произволом, заподозрив последних в реализации криминальной схемы.

После смерти мужа пожилая женщина не смогла вступить в наследство. Сын не мог ей помочь, потому что попал в плен к террористам в Ливии. 82-летняя Валентина Шугалей осталась одна. По словам адвоката, есть основания, чтобы в суде признать фактическое признание наследства.

Чиновники поспешили списать квартиру на баланс города, заявив о несоблюдении бюрократической процедуры. Общественность крайне негативно отреагировала на действия администрации Выборгского района, а чиновники отмалчиваются, никак не комментируя сложившуюся ситуацию.

Малькевич отметил, что с момента пленения Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии Фонд продолжает добиваться их освобождения. Ситуацию, которая сложилась в Петербурге, он назвал вопиющей несправедливостью. Пожилая женщина переживает тяжелейший стресс после смерти супруга и похищения сына ливийскими террористами. Действия петербургских чиновников представляют прямой риск для ее жизни.

Максим Шугалей всегда заботился о своих родных, решая их проблемы. Петербургские власти должны были оценить ситуацию. По словам Малькевича, "есть случаи, когда государственная машина не должна работать, как робот". Валентина Шугалей просто не смогла разобраться без чужой помощи в юридических хитросплетениях, связанных с наследством.

Глава ФЗНЦ особо отметил: "Мы пытаемся спасти Максима всем миром, но находятся чиновники среднего звена, которые ведут себя недопустимо. Не хочу грубо выражаться. Система должна работать по справедливости, а не вслепую, лишь по букве закона". Чиновники же пытаются отобрать квартиру у матери Максима Шугалея, пока он находится в плену. Все уже знают о судьбе социологов ФЗНЦ, похищенных в Ливии. В петербургском деле нужна максимальная огласка, причем разбираться надо быстро и жестко.

Глава Выборгского района Валерий Гарнец и начальник жилищного отдела Ольга Юрьева не идут на контакт с журналистами, а также не отвечают на официальные запросы СМИ.

Фото: vk.com/malkevich