Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

По мнению Малышевой, нужно обладать "воспалением сознания".

Елена Малышева прокомментировала информацию о своем появлении в нетрезвом виде. Ранее телеведущую сняли на видео в аэропорту Краснодара.

Малышева заявила, что для подлинности можно было написать, что она ругалась матом и танцевала голая на столе. Кроме того, в своей сториз в Instagram она опубликовала список СМИ, на которые планирует подать в суд.

По мнению Малышевой, нужно обладать "воспалением сознания", чтобы увидеть на видеозаписи, как она "бьется о двери".

Видео: Instagram / malysheva.live