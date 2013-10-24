Малыша весом 890 грамм спасают в Ленобласти

Младенец находится в инкубаторе, он защищен от яркого света, громких звуков, за ним постоянно наблюдают специалисты.

Малыша весом 890 грамм выхаживают неонатологи и реаниматологи перинатального центра в Гатчинском районе Ленобласти. Он родился на 26-й неделе. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Малыш дышит сам, но при этом получает респираторную поддержку – медики подключили его к аппарату, при необходимости подающему кислородно-воздушную смесь. Обычно детям, родившимся на этом сроке, требуется искусственная вентиляция или подача потока воздуха, обогащенного кислородом, прямо в родильном зале.

Младенец находится в инкубаторе, он защищен от яркого света, громких звуков, за ним постоянно наблюдают специалисты. Мама находится в соседнем отделении и регулярно посещает сына, говорит с ним и укрепляет связь.

Фото: Вконтакте / Перинатальный центр ГБУЗ ЛОКБ