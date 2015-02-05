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Петербургским предприятиям вдвое сократят сроки подключения к водоснабжению
Сегодня, 18:21
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Петербургским предприятиям вдвое сократят сроки подключения к водоснабжению

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К декабрю 2022 года нормативный срок подключения будет сокращен вдвое.

В Петербурге для компаний малого и среднего бизнеса в два раза сократят сроки подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня нормативный срок подключения составляет в среднем 18 месяцев. Уже к декабрю 2022 года он будет сокращен вдвое. Изменения коснутся объектов с подключаемой нагрузкой до 10 куб. метров в сутки.

Кроме того, сама процедура подключения станет намного проще: максимальное количество документации переведут в электронный вид, сократится количество этапов подключения, также взаимоотношения с клиентами будут переведены в электронный вид. 

Кроме того, для удобства будет разработана интерактивная карта подключения, калькулятор для расчета стоимости присоединения, появится возможность подать и отследить заявку в режиме онлайн, а также получить документы, завершающие процедуру, подписанные электронной подписью.

Фото: pexels.com

Теги: водоснабжение, предприятия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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