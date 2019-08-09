Малый и средний бизнес Петербурга привлек более миллиарда рублей

Основная доля поручительств пришлась на обрабатывающие производства.

Предприниматели Санкт-Петербурга активно пользуются инструментами государственной поддержки для развития своего дела. С января текущего года представители малого и среднего бизнеса привлекли более 1 миллиарда рублей. Средства поступили благодаря поручительствам Фонда содействия кредитованию и льготным займам Фонда микрофинансирования.

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, в секторе МСП города занято свыше 2 миллионов человек. Северная столица входит в тройку лидеров среди регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Вице-губернатор подчеркнул, что с учетом серьезного вклада бизнеса в экономику перед городом стоит задача поддерживать его на всех этапах развития. Он напомнил, что в 2025 году городские структуры помогли привлечь в сектор финансирование в объеме 17,2 миллиарда рублей.

Почти треть выданных с начала года поручительств направили на поддержку обрабатывающих производств. Фонд содействия кредитованию предоставляет гарантии на сумму до 100 миллионов рублей, однако их размер не может превышать половины от общего объема обязательств. В конце 2025 года стартовала программа "зонтичных" поручительств, благодаря которой бизнес смог привлечь 240 миллионов рублей на пополнение оборотных средств. С февраля 2026 года действует отдельное направление для предпринимателей — участников специальной военной операции. Им доступны поручительства до 10 миллионов рублей без требования залога.

