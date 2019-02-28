Родители ребенка со спинальной мышечной атрофией собирают 172 миллиона рублей

Лечение болезни проводится одним препаратом на платной основе.

Маленькому петербуржцу Руслану необходима помощь в лечении: ребенку поставили диагноз спинальная мышечная атрофия 1 типа. Родители мальчика собирают средства на единственный препарат который полностью останавливает болезнь и дает ребёнку шанс жить полноценной жизнью.

Лечение препаратом проводится только на платной основе, а стоимость лечения составляет 2,4 миллиона долларов (172 494 000 рублей). На просьбу родителей откликнулись фонд "Алеша" и фонд "Ресурс". Все банковские карты привязаны к номеру +79816877824 мамы Руслана Вавиловой Ольги Витальевны.

Отмечается, что при данном заболевании у ребёнка быстро атрофируются все мышцы вплоть до тех, которые отвечают за дыхание. Без лечения дети с таким диагнозом, как правило, не доживают до двух лет.

Фото: семья Вавиловых