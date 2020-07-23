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В Петербурге собрали почти 500 тысяч рублей для семьи Дадашева
Сегодня, 9:22
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kraratau27

В Петербурге собрали почти 500 тысяч рублей для семьи Дадашева

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Денежные средства отправят близким родственникам погибшего российского боксера Максима Дадашева.

В Петербурге завершился турнир "Кубок губернатора". В состязании приняли участие спортсмены сборной России. Деньги от продажи билетов получит семья боксера Максима Дадашева, погибшего  в поединке с Субриэлем Матиасом. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса 25 апреля.

"Кубок губернатора" проходил с 19 по 24 апреля. В международном турнире состязались боксеры из 15 стран. Продажа билетов принесла 479 тысяч рублей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зенит" разгромил "Ротор" в матче РПЛ.

Фото: pixabay

 

Теги: дадашев, кубок губернатора, максим дадашев, сбор средств
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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