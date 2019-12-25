Петербуржцам возвращают средства, переведенные на спасение радио "Эрмитаж"

Компания закрыла сбор средств.

Петербуржцыам, которые участвовали в сборе средств на спасение радиостанции "Эрмитаж", начали возвращать деньги. Компании требовалось 15 млн рублей. Из них на онлайн-платформе удалось собрать 5 млн. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, летом этого стало известно, что радиостанцию "Эрмитаж" могут признать банкротом и закрыть после 21 года работы. Кредиторы предъявили иск на сумму в 15 млн рублей, у руководства компании не было таких средств. Радиостанция начала сбор средств на краудфандинговой платформе.

Позже долг планировали погасить петербургский предприниматель Антон Ромашов, а после и АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (ГАТР). Не исключено, что сбор средств приостановили из-за того, что госкомпания решила взять всю сумму на себя.

Фото: ВКонтакте / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа