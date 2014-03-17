Легкоатлетический забег ограничит транспортное движение в Петербурге

Забег состоится 15 августа.

В воскресенье, 15 августа, с 9:30 до 11:00 в Петербурге пройдет легкоатлетический забег "Кубок Губернатора". В связи с чем на некоторых городских участках временно ограничат движение транспортных средств, сообщает комитет по транспорту.

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, поскольку движение будет прекращено по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку. По Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге будет действовать одностороннее движение.

Более того, с 00:00 14 августа до 09:30 15 августа на этих же участках запрещено парковаться.

Ранее мы писали, что из-за съёмок фильма в центре Петербурга ограничат движение транспорта.

Фото: pexels.com