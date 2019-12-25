Из-за съёмок фильма в центре Петербурга ограничат движение транспорта

Ограничения на дорогах будут действовать 12, 13 августа и 18,19 сентября.

В ближайшее время в Петербурге пройдут съемки исторического детектива "Алекс Лютый. Дело Шульца", из-за которых в центре города временно будет ограничено движение транспортных средств. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Движение транспорта будет прекращено 13 августа:

с 04.00 до 23.00 по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

с 04.00 до 23.00 (не более чем на 10 минут в течение часа) по набережной Зимней канавки, нечетной стороне набережной реки Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста.

Движение транспортных средств прекратится и 19 сентября с 06.00 до 23.00 по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда, Биржевому проезду.

Парковаться автомобилистам запрещено:

12 августа с 17.00 до 04:00 13 августа по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;

12 августа с 17.00 до 23.00 13 августа по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка;

18 сентября с 8.00 до 06.00 19 сентября по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда, Биржевому проезду.

Ранее мы писали, что движение по улице Профессора Попова ограничат до 31 августа.

Фото: Piter.tv