Движение по улице Профессора Попова ограничат до 31 августа

Также ремонт дороги с 14 августа начнется на Институтском проспекте.

В Петербурге с 11 и 14 августа вступят в силу новые ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 11 по 31 августа из-за ремонта дороги будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по Профессора Попова.

Также ремонт дороги с 14 августа начнется на Институтском проспекте. До 22 августа будет закрыт проезд по участку от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза. С 22 по 29 августа закроют проезд от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта.

Также с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября водителей ждут ограничения по Институтскому проспекту (от Новороссийской до проспекта Тореза).

В Металлострое отремонтируют Полевую улицу за 40 млн рублей. Дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие как проезжей части, так и тротуаров, привести в нормативное положение бордюрные камни, восстановят нарушенное благоустройство.

Фото: Piter.tv