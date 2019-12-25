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В Металлострое отремонтируют Полевую улицу за 40 млн рублей
Сегодня, 11:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Металлострое отремонтируют Полевую улицу за 40 млн рублей

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Работы на Полевой улице начнутся 9 августа.

Полевую улицу в Металлострое отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Работы на Полевой улице начнутся 9 августа. Ремонт пройдет на всем протяжении (0,97 км) и завершится в начале сентября.

Дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие как проезжей части, так и тротуаров, привести в нормативное положение бордюрные камни, восстановят нарушенное благоустройство. Стоимость работ составляет 40,8 млн руб.

В ходе ремонта 22 августа будет прекращено движение автомобилей. Схема объезда размещена на сайте ГАТИ.

С 7 августа на трёх улицах Петербурга будет ограничено движение транспорта. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гати, металлострой, полевая улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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