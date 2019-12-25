Маленький склад большого успеха: в Подольске заработал комплекс в формате Light Industrial

Малому и среднему бизнесу необходимы площадки для хранения товаров, но тянуть на себе огромные складские комплексы они не в состоянии. В Подольске нашли способ им помочь – открыли склад-трансформер, который поделён на несколько небольших секций.

Формат Light Industrial начал развиваться в России всего несколько лет назад. Если огромные компания могут себе позволить огромные складские комплексы, то малым предпринимателям такие затраты попросту не под силу. При этом от необходимости иметь в запасе товары никуда не деться, и где же их хранить? Так и появилось новое направление на рынке складской недвижимости. Light Industrial представляет собой небольшие качественные складские и производственные помещения, удовлетворяющие запросы малого и среднего бизнеса. Арендаторы получают небольшую территорию с отдельным доком и возможностью организовать офисное пространство. Платежи за такие склады небольшим компаниям уже вполне по карману.

В Подольске идут навстречу малому бизнесу, и специально под него построили производственно-складской комплекс формата Light Industrial, площадь секций которого варьируется от 300 до 800 кв. м.

- На территории промышленной площадки "Коледино", расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Light Industrial площадью более 9,1 тысяч кв. м., - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Инвестиции в проект превышают 400 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 100 рабочих мест для жителей Подольска и ближайших муниципалитетов.

Для арендаторов важно, что на новой площадке уже есть вся необходимая инфраструктура от света и воды до местного дата-центра. Построенное здание позволяет трансформировать каждый блок под нужды заказчика.Ранее Зиновьева сообщала, что руководство Московской области занимается шестью инвестиционными заявками по реализации проектов аналогичного формата. Суммарный объем инвестиций в них составит почти 20 млрд руб.

Далеко не во всех регионах местные власти заинтересованы в развитии малого бизнеса настолько, чтобы строить для них специальные комплексы, хотя необходимость в Light Industrial наблюдается повсеместно. В Санкт-Петербурге в прошлом году руководство города заключило соглашение с компанией "Мегалайн" о реновации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений Горская. Сейчас территория, где создавалась петербургская дамба, находится в депрессивном состоянии, и давно превратилась в несанкционированную свалку на берегу Финского залива. "Мегалайн" не просто предлагал провести рекультивацию земель, но и собирался превратить Горскую в инновационный центр. Планировалось, что территория сохранит своё промышленное назначение, ведь часть участкабудет выделена под производство и склады в формате Light Industrial. Но на этом инвестор не останавливался, собираясь создать на побережье IT-деревню, общественные и деловые пространства, гостинично-сервисную инфраструктуру. Масштабный проект оценивался в 60 млрд руб., при этом городскую казну бы не обременил – застройщик собирался справляться своими силами. При этом реализация проекта обеспечила бы городу 17,5 тысячи рабочих мест. Позднее город в одностороннем порядке разорвалсоглашение, решив перепрофилировать территорию под яхт-клуб и торгово-развлекательную функцию. При этом новый инвестор планирует вложить в реализацию проекта в 6 раз меньше старого.

В итоге сегодня в Северной столице Light Industrial развивают только два девелопера — в Пушкинском районе города компания "Промбокс", и в Приморском ГК "Первый базис" Феликса Зборовского. В действующих объектах арендаторам предлагаются блоки площадью от 144 до 930 кв. м. А ведь рост спроса на такие объекты будет постоянным на фоне импортозамещения и принятия разрабатываемой программы промышленной ипотеки, в рамках которой заёмщикам планируется предоставление кредита по сниженной ставке под новые производственные площадки. Однако руководство города данный запрос продолжает игнорировать.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО