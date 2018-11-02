Восьмилетний мальчик врезался в берег на гидроцикле под Петербургом

В субботу, 20-го июля, 8-летний мальчик врезался на гидроцикле в берег на озере Фигурном в Приозерском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Кто-то отставил гидроцикл у берега без присмотра с ключами зажигания. Ребенок решил этим воспользоваться и завел чужое транспортное средство. Он не справился с управлением и врезался в берег. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии 21-го июля из дома на Шафировском проспекте.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел из-за недосмотра родителей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Хабаровском ищут мужчину и 8-летнюю девочку, которые перевернулись на катамаране.
Фото: pixabay.com
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