Восьмилетний мальчик врезался в берег на гидроцикле под Петербургом

Он решил прокатиться на чужом транспортном средстве.

В субботу, 20-го июля, 8-летний мальчик врезался на гидроцикле в берег на озере Фигурном в Приозерском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кто-то отставил гидроцикл у берега без присмотра с ключами зажигания. Ребенок решил этим воспользоваться и завел чужое транспортное средство. Он не справился с управлением и врезался в берег. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии 21-го июля из дома на Шафировском проспекте.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел из-за недосмотра родителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Хабаровском ищут мужчину и 8-летнюю девочку, которые перевернулись на катамаране.

Фото: pixabay.com

