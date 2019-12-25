В Петербурге подростка госпитализировали после отравления мефедроном

Мальчика безуспешно пыталась разбудить его бабушка.

Ночью на четверг, 1 декабря, в полицию поступило сообщение о госпитализации 17-летнего учащегося колледжа по месту его проживания на улице Шостаковича. Как стало известно Piter.TV, мальчик отравился мефедроном.

Установлено, что вечером 30 ноября подросток пришёл домой после работы и лёг спать. Его безуспешно попыталась разбудить проживающая с ним бабушка. В рюкзаке внука женщина заметила трубки с остатками неизвестного вещества, после чего позвонила его матери.

Семья подростка не полная, благополучная, состоит на учёте в ОДН и в наркодиспансере.

Ранее мы сообщили о том, что студент из Купчино отравился таблетками и попал в больницу.

Фото: Piter.TV