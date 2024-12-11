Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в игровую комнату

Отмечается, что животное изучает все, что находится в комнате.

Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка вышла в игровую комнату. Об этом сообщили в пресс-службе столичного учреждения.

По словам начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина, медведица ведет себя уверенно и изучает все, что находится в комнате. Он также подчеркнул, что характер у Звездочки более самодостаточным, и она предпочитает играть сама с собой.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге могут выпустить "Подорожник" с изображениями животных из Ленинградского зоопарка.

Видео: Telegram / Московский зоопарк