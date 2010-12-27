Малахов объявил награду за данные о мошеннице из Петербурга

Махинациям женщины и ее сына посвящено два выпуска ток-шоу. Готовится третий.

В одном из выпусков программы "Прямой эфир" телеведущий Андрей Малахов объявил награду за информацию о мошеннице из Петербурга Жанне Ройзман (она же Жанна Паламарчук и Ева Миллер). Тому, кто расскажет о местонахождении женщины и ее сына-сообщника, журналист пообещал выплатить 100 тысяч рублей.

47-летняя уроженка Псковской области Жанна Ройзман работала адвокатом и возглавляла псковский "Правовой центр". В сентябре 2010 года Псковский городской суд признал женщину виновной в 15 кражах и приговорил ее к семи годам колонии.

После освобождения Ройзман переехала в Петербург и, по слухам, опять взялась за старое, подключив к делу сына Григория. По некоторым данным, мужчина соблазняет бизнес-леди и различными путями разводит их на деньги. Как правило, он одалживает N-сумму для инвестирования в проекты - от недвижимости до ресторанного бизнеса, а затем исчезает.

Мошенникам посвящено уже два выпуска ток-шоу, готовится третий. Съемочная группа "Прямого эфира" ездила в Петербург для поиска Ройзман и ее сына. Один раз журналистам удалось пообщаться с ней лично, еще один – по телефону. Однако диалог вышел скомканным. Известно, что Жанна наотрез отказалась приезжать на передачу и оборвала все контакты с продюсерами ток-шоу. Гонорар в размере 100 тысяч рублей получит тот человек, который сможет выследить Ройзман и ее сына.

"Мы объявляем вознаграждение за информацию о Жанне и Григории", – объявил Андрей Малахов во втором выпуске программы.

В настоящий момент в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти поступили обращения от десяти заявителей по делу Ройзман.

Ранее Рудова призвала объявить бойкот шоу Малахова.

Фото: скриншот программы "Прямой эфир"