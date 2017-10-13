Пострадавшего при катании на квадроцикле школьника перевели из реанимации

Девятилетнего мальчика, пострадавшего при катании на квадроцикле на территории школы, перевели из реанимации в общую палату. Его жизни ничего не угрожает.

Стало известно состояние девятилетнего мальчика, который пострадал во время катания на квадроцикле по территории школы в Соляном переулке. Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой сообщили в больнице имени Раухфуса о диагнозе пострадавшего. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга. Доктора перевели школьник из реанимации в палату.

"Сейчас он чувствует себя хорошо, однако ему придется еще некоторое время находиться под наблюдением врачей", - уточнили в аппарате детского омбудсмена.

Девятилетний школьник самовольно взял квадроцикл, на котором "Центр технического творчества Адмиралтейского района" проводит уроки вождения для школы. Ребенок не справился с управлением и въехал в металлическую ограду. Ранее Piter.tv сообщал, что "опасные покатушки" школьника на квадроцикле заинтересовали петербургскую прокуратуру.