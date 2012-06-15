Макулатуру можно обменять на куст сирени

Также можно выбрать ель, каштан, клен или смородину.

В течение месяца (с 20 августа по 25 сентября) можно обменять второсырье на саженцы. Об этом сообщает Город+.

Бумагу и ПЭТ-упаковки можно сдать в течение года, но обменять их на растения можно только весной и осенью. Один саженец в обмен на 20 килограмм второсырья.

Мы принимаем отходы либо в наших пунктах, либо сами вывозим по заявкам. С 20 августа кроме заявок на вывоз начинаем принимать запросы на саженцы. Максим Вережинский, представитель экологического движения "Круг жизни"

То есть, сдав отходы, можно выбрать, что хочется получить взамен: сирень, ель, клен, каштан или смородину. С начала 2018 года в данной акции участие приняли примерно 1,5 тысячи человек из 19 городов. В Петербурге собрали больше всего макулатры - 256 тонн (общий объем 445 тонн).

Сообщить, какой саженец хочется получить, нужно до 25 сентября, а забрать его можно 4-6 октября в Московском районе города.

В июне на Крестовском высадили первое дерево для Сада спортивной славы.

Фото: pixabay.com