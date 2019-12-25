В Москве предельный размер ипотеки для кредитных каникул составит 4,5 миллиона рублей.

Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, предельный уровень займа, в рамках которого заёмщик сможет попросить у кредитора каникулы по выплатам, будут повышен. При этом особенности сегментов рынка ипотеки будут учтены в каждом регионе.

Ведь не везде квартиры стоят одинаково, - добавил Мишустин.

Известно, что в Москве предельный размер ипотеки для кредитных каникул составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — три миллиона.

Ранее Михаил Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам.