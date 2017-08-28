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Максим Галкин опубликовал видео с танцем дочери под "Кармен"

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Дочь Пугачевой и Галкина поразила общественность своими танцевальными способностями.

Известный российский шоумен Максим Галкин поделился видео с танцем дочери в собственном аккаунте в Инстаграм. Трехлетняя Елизавета исполняет танцевальную композицию под классическое произведение Жоржа Бизе “Кармен”.
 
За 18 часов пост собрал более 1,3 млн. лайков. В комментариях люди пишут о поразительном сходстве Лизы с Аллой Пугачевой, а также отмечают ее грациозность и талант в столь раннем возрасте. Поклонники объясняют поразительные способности малышки тем, что у таких артистичных родителей ребенок просто не может не обладать творческим даром. 
 
 
Видео: Instagram/maxgalkinru
Теги: алла пугачева , кармен , максим галкин , танец
Категории: Новости России

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