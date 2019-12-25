Макрон: второй тур выборов президента станет решающим для Франции и Европы

Президент Франции назвал свои приоритеты в случае переизбрания на второй срок.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что второй тур выборов лидера страны станет решающим для Франции и Европы. Он намечен на 24 апреля. Действующий глава государства вышел во второй тур голосования. Политик выступил по результатам первого тура перед собравшимися сторонниками на территории выставочного центра около Версальских ворот. Президент поблагодарил всех оппонентов, высказавшихся за его поддержку.

Я призываю вас к объединению в большое политическое движение. Я прошу всех сограждан вне зависимости от их взглядов поддержать меня во втором туре. Это решающий момент для будущего нашей нации, и я хочу протянуть руку всем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил избирателям, что на данный момент "ничего не выиграно". После своей победы в выборах Макрон намерен "дать ответы на вопросы" относительно геополитические и экологические вызовы, а также относительно защиты покупательской способности. Президент Франции заметил, что настроен решительно.

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Фото: YouTube / Élysée