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Макрон не может объяснить действия Путина на Украине
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Макрон не может объяснить действия Путина на Украине

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Во Франции считают СВО "гигантской ошибкой".

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не может объяснить действия российского коллеги Владимира Путина на Украине. Американские журналисты с телеканала CNN попросили иностранного гостя оценил украинский кризис. Политик отметил, что проводит многочисленные и продолжительные обсуждения с Кремлем, которые не прекратились с началом проведения специальной военной операции РФ.

У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Решение о начале СВО России на Украине Эмманюэль Макрон назвал первой "гигантской" ошибкой российского руководителя.

Макрон: Ирану сделали последнее предложение по ядерной сделке.

Фото и видео: CNN

Теги: cnn, владимир путин, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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