Макрон не может объяснить действия Путина на Украине

Во Франции считают СВО "гигантской ошибкой".

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не может объяснить действия российского коллеги Владимира Путина на Украине. Американские журналисты с телеканала CNN попросили иностранного гостя оценил украинский кризис. Политик отметил, что проводит многочисленные и продолжительные обсуждения с Кремлем, которые не прекратились с началом проведения специальной военной операции РФ.

У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Решение о начале СВО России на Украине Эмманюэль Макрон назвал первой "гигантской" ошибкой российского руководителя.

Макрон: Ирану сделали последнее предложение по ядерной сделке.

Фото и видео: CNN