Макрон отметил, что разговор с Путиным был посвящен гарантиям безопасности АЭС на Украине

Лидер Франции рассказал об общении по телефону с президентом РФ.

Французский президент Эмманюэль Макрон отметил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был посвящен гарантиям безопасности Запорожской атомной электростанции, сохранности ядерных объектов в условиях украинского конфликта. Политик передал информацию в рамках своего выступления 19 августа на территории коммуны Борм-ле-Мимоза, в которой проводились торжества в годовщину освобождения юга Франции от нацистов.

Я говорил ранее в этот день, всего несколько часов назад, с президентом России Владимиром Путиным, чтобы заручиться гарантиями безопасности объектов ядерной энергетики на территории Украины. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в пресс-служба администрации Кремля уточнили, что в рамках телефонного общения Владимир Путин подчеркнул, что систематические обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС создают опасность возникновения масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий. Оба политика согласились о необходимости скорейшего направления делегации МАГАТЭ на объект ради оценки ситуации.

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Фото и видео: YouTube / BFMTV