Макрон не исключил, что в случае его победы главой кабмина может стать представитель левых

Президент Франции заметил, что не исключает никаких вариантов управления.

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил, что в случае его победы на пост главы государства во второй раз, руководителем правительства может стать представитель левых. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Franceinfo. Эксперт полагает, что сможет поручить члену движения левых сил формирование кабинета министров.

Я никогда ничего не исключаю. Во всей истории Пятой республики не было президента, который бы в такой мере искал таланты за пределами собственного политического большинства. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава страны подчеркнул прессе, что сейчас является "только кандидатом" на второй президентский срок, а назначать на должность премьер-министра будет избранный президент, так как этот вопрос является его прерогативой.

Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО.

Фото и видео: YouTube / franceinfo