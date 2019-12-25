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Макрон не исключил, что в случае его победы главой кабмина может стать представитель левых
Сегодня, 11:50
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Макрон не исключил, что в случае его победы главой кабмина может стать представитель левых

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Президент Франции заметил, что не исключает никаких вариантов управления.

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил, что в случае его победы на пост главы государства во второй раз, руководителем правительства может стать представитель левых. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Franceinfo. Эксперт полагает, что сможет поручить члену движения левых сил формирование кабинета министров.

Я никогда ничего не исключаю. Во всей истории Пятой республики не было президента, который бы в такой мере искал таланты за пределами собственного политического большинства.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава страны подчеркнул прессе, что сейчас является "только кандидатом" на второй президентский срок, а назначать на должность премьер-министра будет избранный президент, так как этот вопрос является его прерогативой.

Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО.

Фото и видео: YouTube / franceinfo

Теги: президентские выборы, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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